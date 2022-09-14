В Пентагоне заявили, что вывод СПн США из Украины снизил эффективность ВСУ
Эффективность действий подразделений украинской армии снизилась с выводом спецподразделений США после начала СВО, отметили в Пентагоне.
Как отметил командующий ССО США в Европе генерал-майор Стивен Эдвардс, без американских военных инструкторов действия ВСУ часто желают лучшего.
«Мы перешли к системе, при которой мы проводим тренировку за пределами Украины вместе с союзниками и партнерами, а также помогаем советами в удаленном режиме», — заявил он на саммите «Новой Америки».
Генерал отметил, что среди серьезных проблем остается удаленность от фронта, что влияет на оперативность принятия решений.
«Мы придумали некоторые уникальные способы делать это с помощью электронных средств, но, к сожалению, они оказались вовсе не так эффективны, как если бы мы действительно находились вместе с нашими партнерами», — подчеркнул Эдвардс.
Отметим, что США официально направило на Украину специалистов по разминированию в качестве военной помощи. В пакете, одобренном Сенатом, была указано, что США направит своих саперов на Украину и под этот пункт были заложены немалые средства. В последнее время все большее присутствие на фронте иностранных наемников из Польши и США фиксируют российские военные.
Опубликовано: Тарас Медведев
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