В Пентагоне заявили, что вывод СПн США из Украины снизил эффективность ВСУ

Эффективность действий подразделений украинской армии снизилась с выводом спецподразделений США после начала СВО, отметили в Пентагоне.

Как отметил командующий ССО США в Европе генерал-майор Стивен Эдвардс, без американских военных инструкторов действия ВСУ часто желают лучшего.

«Мы перешли к системе, при которой мы проводим тренировку за пределами Украины вместе с союзниками и партнерами, а также помогаем советами в удаленном режиме», — заявил он на саммите «Новой Америки».

Генерал отметил, что среди серьезных проблем остается удаленность от фронта, что влияет на оперативность принятия решений.

«Мы придумали некоторые уникальные способы делать это с помощью электронных средств, но, к сожалению, они оказались вовсе не так эффективны, как если бы мы действительно находились вместе с нашими партнерами», — подчеркнул Эдвардс.

Отметим, что США официально направило на Украину специалистов по разминированию в качестве военной помощи. В пакете, одобренном Сенатом, была указано, что США направит своих саперов на Украину и под этот пункт были заложены немалые средства. В последнее время все большее присутствие на фронте иностранных наемников из Польши и США фиксируют российские военные.