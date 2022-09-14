Смерть супруги Владимира Ленина Надежды Крупской окутана множеством загадочных фактов, которые происходили последовательно. Она умерла на следующий день поле наступления 70-летия.

В революционный период Надежда Крупская всячески поддерживала взгляды своего супруга Владимира Ленина. Она взяла на себя почтовую переписку мужа, шифровку и кодировку писем (известно о 30 000 закодированных посланий), редактирование статей, работу преподавателя в школе партии.

В 1917 году Крупская вошла в комитет по просвещению, а в 1929 году — стала наркомом просвещения страны, став фактически идеологом советского образования, которое ценилось внутри СССР очень длительное время. Однако через 10 лет после назначения Крупская загадочным образом умирает.

Исследователи выдвигают несколько теорий о том, что произошло 27 февраля 1939 года. Когда Крупской стукнуло 70 лет, праздновать их она не собиралась, однако к ней в Архангельское без всякого предупреждения приехали близкие друзья, чтобы отметить праздник.

Событие закончилось тортом, который подарил лично Иосиф Сталин. Торт был большой, поэтому Крупская угостила всех друзей, а через некоторое время ей становиться плохо — появляется головокружение, рвота, сильная боль в животе. Приехавший врач приложил к ее животу грелку, возможно, именно этот факт сыграл решающую роль. Курскую в срочном порядке повезли в Кремлевскую больницу, однако сделать уже ничего врачи не могли.

Некоторые исследователи считают, что в торт был подсыпан химический элемент, причиняющий вред. Кроме того, на версию «приказа Сталина» списывают еще и подставных врачей, которые не смогли помочь вдове Владимира Ленина. В совокупностью вместе с тяжелой болезнью Крупской, это привело к смерти.