На протяжении десятков лет США задают ритм всевозможным общественным движениям, направленным на равенство в цивилизованном мире. Правда, часто это приводит не к тем результатам, которые предполагались.

Сегодня можно встретить публичные лекции с призывом легализации педофилии, так как это якобы соответствует желаниям и правам детей.

Кроме того, публичные дискуссии ведутся и на тему легализации зоофилии (в том числе и по легализации браков между человеком и животным).

После запрета на аборты после 20-й недели в США, там уже серьезно заговорили о новых законах «репродуктивных правах и обязанностях мужчин».

Причина в том, что когда речь заходит о беременности, то в ней участвуют два партнера, поэтому мужчины также должны иметь «репродуктивные свободы».

В Европе, которая пытается во всем следовать за США, на телеканалах France-2 и France-3 выходит передача с названием «Мы европейцы».

Не так давно там начали выпускать репортажи об Испании, а основная тема — равенства за права мужчин и женщин. С одной стороны, французам нравится проводимая испанская политика, с другой — это вызывает унижение мужчин.

Однако в Испании возникает другой вопрос: если политика уже практически привела к равенству мужчин и женщин, то о каком гендерном различии может идти речь.

Другими словами, Испания сегодня формируют урок для всей Европы, где показывают идеального мужчину: умеющего слушать, отзывчивого, далекого от доминирования над женщиной. Кстати, в Барселоне уже появились клубы, где мужчин учат танцевать тверк.

Призывы испанской политики освободиться от гендерного неравенства приводят к тому, что мужчины остаются униженными. Получается, что время испанских мачо ушло, а в Европе настало время подражания американской политики в гендерном отношении.