Анна Семенович сделала липосакцию и заморозила яйцеклетки

Популярная телеведущая Анна Семенович не скрывает, что работает над своим телом, в том числе с помощью пластических хирургов.

О некоторых нюансах и о своем новом телесезоне она рассказал в последнем большом интервью «КП».

Поклонники теледивы заметили, что ее образ в очередной раз изменился. Женщина похудела и посвежела.

Анна рассказала «комсомолке», что это все благодаря липосакции.

«… спорить с генетикой после 40 лет уже сложно. Я довольно долго думала, как же мне решить эту проблему. Однажды встречались с подругами, и одна из них рассказала, что очень удачно сделала два месяца назад липосакцию всего тела. Она, как и я, устала от диет и разом решила все проблемы. Посмотрев на нее, я поразилась результату и попросила контакты врача. И я пошла к нему на консультацию», - рассказала телеведущая.

Анна считает, как, впрочем, и тысячи ее подписчиков, что стала выглядеть моложе. При этом она отметила, что прошла реабилитацию после операции.

«Я носила специальные компрессионные повязки и нарукавники. Был естественный отек тканей. Буквально через неделю я увидела в зеркале отличный результат. А спустя месяц все стало просто идеально, так, как и хотела. Я ходила на физиотерапию, специальные массажи, все это было частью реабилитации», - отметила она.

Семенович позиционирует себя, как откровенного собеседника и не скрывает некоторые сокровенные подробности своих медицинских трансофрмаций.

«Я совершенно честна со своими подписчиками и делюсь с ними своим опытом. Как раньше рассказывала, что совершенно не страшно замораживать яйцеклетки. В этом нет ничего предосудительного. Это прекрасно, когда люди хотят становиться лучше, когда думают о будущем», - считает она.

К слову о новом сезоне, что-то конкретное Семенович не рассказала, отметила лишь, что телезрители увидят ее в «ярких» проектах не связанных с творчеством, но очень важных для самой телеведущей.