Правительство Грузии допустило референдум по открытию «второго фронта» против России
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне призывов Украины по открытию «второго фронта» против России, он готов провести в стране референдум.
Ираклий Кобахидзе отметил, что позиция официальных властей Грузии неизменна — они против открытия в стране «второго фронта» против России. При этом, глава правящей партии подчеркнул, что готов провести в стране референдум, чтобы узнать позицию населения.
По словам Кобахидзе, «люди должны самостоятельно принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытием «второго фронта».
Председатель «Грузинской мечты» добавил, что сегодня ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляют, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии. Он еще раз подчеркнул, что для этого необходимо спросить позицию людей, а если правительство не готово на это идти, «то нужно придерживаться уже принятого решения».
На фоне российской спецоперации в Украине, с разными заявлениями относительно участия Грузии выступило ряд политиков страны. Накануне депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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