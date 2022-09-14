ВСУ нанесли ракетный удар из шести ракет HIMARS по Перевальску в ЛНР, результатом стала гибель подростка
ВСУ атаковали шестью ракетами из РСЗО HIMARS н.п. Перевальск в ЛНР, сообщает РИА Новости.
В результате атаки на гражданский объект погиб подросток, еще четверо жителей получили ранения.
В СЦКК ЛНР рассказали также, что в результате атаки американского РСЗО повреждения получило здание Перевальского колледжа.
При украинском ударе по колледжу в Перевальске пострадали 1 взрослый и 6 подростков, сорбщили источники.
Опубликовано: Тарас Медведев
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