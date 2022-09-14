ВСУ нанесли ракетный удар из шести ракет HIMARS по Перевальску в ЛНР, результатом стала гибель подростка

Дарья Мороз неожиданно постарела на несколько десятков лет, разместив фото в соцсетях

Известная актриса Дарья Мороз напугала поклонников фотографией в соцсетях, на которой ей меньше 75 лет не дашь. Что случилось с ещё недавно молодой и сексуальной артисткой?

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