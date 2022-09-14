ВСУ нанесли ракетный удар из шести ракет HIMARS по Перевальску в ЛНР, результатом стала гибель подростка

ВСУ атаковали шестью ракетами из РСЗО HIMARS н.п. Перевальск в ЛНР, сообщает РИА Новости.

В результате атаки на гражданский объект погиб подросток, еще четверо жителей получили ранения.

В СЦКК ЛНР рассказали также, что в результате атаки американского РСЗО повреждения получило здание Перевальского колледжа.

При украинском ударе по колледжу в Перевальске пострадали 1 взрослый и  6 подростков, сорбщили источники.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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