Сухая вода – самая странная жидкость на планете

В 90-х годах прошлого века компания ЗМ искала жидкость, которая сможет заменить фреон, разрушающий слой озона, в качестве хладоагента.

Работы специалистов увенчались успехом было создано вещество под названием Novec, которое в наше время синтезировано в нескольких модификациях с различной плотностью и температурой плавления.

Особый интерес вызывает модификация Novec 649. Литр ее весит примерно полтора килограмма, зато вязкость вдвое меньше чем у воды, что обеспечивает высокую текучесть.

Бумажная салфетка, после погружения на короткое время в воду, попросту размокает, а Novec 649 из-за высокой текучести попросту стекает с бумаги не успев ее промочить, почему и получил прозвище сухая вода.

Температура кипения жидкости всего 49 Цельсия, так что в этот кипяток можно безвредно засунуть руку. Правда ее парами дышать не стоит, поскольку они быстро разлагаются на фтороводород и другие, не добавляющие здоровья человеку вещества.

Поскольку в сухой воде много атомов фтора, то углерод в ней не окисляется и в ее парах спичка мгновенно гаснет. Это свойство, а также тяжесть паров, позволяет использовать сухую воду для тушения офисов, где много важных бумаг.