Минобороны Армении заявило об использовании азербайджанскими ВС минометов и артиллерии при обстреле
ВС Азербайджана обстреляли приграничные армянские поселки Джермук и Верин Шоржа , сообщили в Минобороны Армении в утром в среду.
«В направлении Джермука противник применил ударные беспилотники. <…> Сегодня с 07:00 мск противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа»— подтвердили информации в оборонном ведомстве Армении.
Раннее сообщалось, что глава ОДКБ Станислав Зась с рабочей группой направляется в Армению для мониторинга ситуации.
Также в зону конфлика выбыли европейские и американские специалисты и представители Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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