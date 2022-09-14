Минобороны Армении заявило об использовании азербайджанскими ВС минометов и артиллерии при обстреле

ВС Азербайджана обстреляли приграничные армянские поселки Джермук и Верин Шоржа , сообщили в Минобороны Армении в утром в среду.

«В направлении Джермука противник применил ударные беспилотники. <…> Сегодня с 07:00 мск противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа»— подтвердили информации в оборонном ведомстве Армении.

Раннее сообщалось, что глава ОДКБ Станислав Зась с рабочей группой направляется в Армению для мониторинга ситуации.

Также в зону конфлика выбыли европейские и американские специалисты и представители Турции.