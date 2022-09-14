Как заявил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожского региона, в настоящее время идет серьезное наращивание группировки вооруженных сил Украины на границе с Запорожской областью.

Российская разведка сообщает, что войска Украины могут готовиться к массированному наступлению на Запорожскую область. Это подтверждается и тем, что на данном направлении наблюдается массовое скопление живой силы и военной техники Украины. Вероятно, Киев готовится к нанесению мощного удара на Запорожскую область — и, по словам Рогова, власти региона не могут оставить данный факт без внимания.

Поэтому властями Запорожской области было принято решение об усилении линии обороны и значительном увеличении военных резервов. Как подчеркнул Рогов, в случае попыток наступления украинские войска получат серьезный отпор.