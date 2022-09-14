МИД Венгрии заявил о пересмотре санкционной политики ЕС из-за наступления холодов

Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что после начала отопительного сезона, Европейский союз будет вынужден пересмотреть свою санкционную политику.

Тамаш Менцер подчеркнул, что именно наступление холодов «реально начнет стучаться в каждую европейскую дверь». Он напомнил, что ограничения и санкции привели сначала к скачку цен на газ в Европе, а затем и к прекращению поставок по «Северному потоку».

Он допустил вероятность, что Брюссель и ЕС не захотят менять свою санкционную политику, однако это сулит только усилением энергетического дефицита и поднятием цен. При этом, если изменения произойдут, то «это может купировать высокие цены на энергоносители».

Менцер добавил, что многие жители Европы до сих пор не понимают, к каким последствиям может привести введение санкций против России. Это связано с тем, что «когда на улице жара, хорошо рассуждать о поставках газа». Те не менее, с наступлением отопительного сезона «европейские страны поймут, к чем на самом деле привели антироссийские санкции».

Государственный секретарь МИД Венгрии отметил, что гражданам его страны «не о чем беспокоится». Хранилища Венгрии заполнены на 38% относительно потребления, а кроме того запасов газа хватит на 81 зимний день. Ранее в Венгрии называли ЕС проигравшей стороной в украинском конфликте.