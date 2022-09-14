В Харьковской области сообщили о невозможности эвакуировать людей

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что многих местных жителей невозможно эвакуировать из Харьковской области из-за отсутствия связи.

Виталий Ганчев отметил, что некоторые смогли покинуть территорию боевых действий, однако «очень большое количество людей там осталось». Ситуация остается крайне сложной и напряженной. С теми, кто физические не успел выехать из Харьковской области, отсутствует любая коммуникация. Большое количество людей осталось в регионе.

Ранее российская пограничная служба уведомила о беженцах с территории Харьковской области. Местные власти накануне призвали жителей населенных пунктов в зоне обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть свои дома.

Российские военные сообщали, что «к сожалению, противник предпринимает все большие и большие попытки уничтожения городов и поселков». В сложившейся ситуации глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал последовать рекомендации пограничной службы РФ, чтобы «недопустимо гибель мирных людей».

Виталий Ганчев добавил, что те, кто сумеет покинуть свои дома, смогут перебраться на постоянное или временное место жительство в Российскую Федерацию. Он пообещал, что людям будет оказана вся необходима медицинская и финансовая помощь.