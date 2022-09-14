Урсула фон дер Ляйен: санкции разорвут экономику России

Это заявление глава Еврокомиссии сделала в ходе своего выступления, прямая трансляция которого идет на сайте Евросоюза.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, рано или поздно Европа восторжествует, а экономика России будет разорвана введенными против нее санкциями, которые будут действовать столько, сколько необходимо для достижения поставленных целей. Как отметила чиновница, любые смягчения действующих против России ограничений или их отмена должны рассматриваться как поражение.

Агрессивная риторика главы Еврокомиссии в отношении России пока осталась без внимания со стороны кремлевской администрации. Возможно, МИД или пресс-служба президента Путина позже дадут свои комментарии по поводу данных высказываний.