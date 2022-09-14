В Росгвардии рассказали, что на освобождённых территориях Запорожской и Харьковских областей были задержаны более чем 130 пособников Вооружённых сил Украины.

14 сентября пресс-служба Росгвардии на официальном веб-сайте сообщила, что росгвардейцы задержали более чем сто тридцать пособников ВСУ на освобождённых территориях населённых пунктов Запорожской и Харьковской областей.

В ведомстве добавили, что служащие Росгвардии также смогли обнаружить 10 схронов с боеприпасам и вооружением украинской стороны, где среди прочего хранилось четыре с половиной килограмма наркотических веществ.

Пресс-служба Росгвардии не указала точный промежуток времени, в течение которого была успешно проведена операция по задержанию пособников украинских военных и обнаружению тайников.