Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз не снимет санкции с России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что страны ЕС не отменят антироссийские санкции.

Днём 14 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным отчётом в Страсбурге, где публично заявила, что страны Евросоюза не станут снимать санкции с России, поскольку сейчас настало время для решительного давления на Москву, которое не следует снижать.

При этом фон дер Ляйен признала, что европейские политики сами ощущают давление со стороны собственных граждан из-за последствий антироссийских санкций, однако ограничительные меры в отношении РФ не будут отменены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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