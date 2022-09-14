Захарова: страны-гаранты безопасности Украины могут не пережить зиму

Мария Захарова раскритиковала киевский проект по гарантиям безопасности для Украины.

Днём среды представитель МИД России Мария Захарова дала оценку проекту о гарантиях безопасности Украины, который был предложен офисом Владимира Зеленского вчера. Киевский проект предлагает странам НАТО обязаться защитить украинское государство в случае угрозы.

По мнению Захаровой, если страны Запада возьмут на себя такое обязательство, то они могут быть уничтожены, поскольку сейчас западные государства испытывают небывалый энергокризис и думают о том, как пережить зиму. Если они ещё вступят в военных конфликт, то исчезновение этих стран неизбежно.