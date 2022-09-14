Зеленский попал в зону поражения РСЗО армии России в Изюме

Днём среды Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который с недавних пор контролируют украинские войска.

14 сентября Владимир Зеленский приехал в Изюм под Харьковом с целью инспекции. До недавних пор населённый пункт контролировался вооружёнными силами России, однако в результате внезапного контрнаступления украинской армии город попал под единоличный контроль ВСУ.

В Telegram-каналах российских военных корреспондентов утверждается, что реактивные системы залпового огня и артиллерия армии России в состоянии достать до Изюма и ликвидировать Зеленского, однако ВС РФ не станут этого делать.