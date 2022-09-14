Военкор Пегов: ВСУ начали штурмовать Красный Лиман в Донецкой области

Эту информацию военный корреспондент Семен Пегов опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам военкора, в настоящее время украинские войска приступили к штурму Красного Лимана, находящегося в Донецкой области. Бой на подступах к городу ведет подразделение «Барс-16», известное также как отряд «Кубань». Вооруженные силу Украины штурмуют позиции, которые заняты российскими и союзными войсками, и пока бойцам удается сдерживать натиск неприятеля.

По имеющейся информации, обороняющимся подразделениям оказывают мощную огневую поддержку артиллерийские части. Однако ВСУ Украины наращивают давление и, несмотря на то, что ситуация пока не является критической, она может приблизиться к данному состоянию, сообщает военкор.