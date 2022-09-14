Минобороны РФ: 4 бригады ВСУ потеряли 8 танков при неудачном наступлении

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о поражении украинских военных при попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях.

В ходе брифинга Министерства обороны России представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что украинские 24-ая, 28-ая, 46-ая и 60-ая бригады произвели попытки наступления в районах городов Сухой Ставок. Белогорка, Мирное, Брускинское и Ольгино Херсонской области, а также в городе Терновые Поды возле Николаева.

По данным Конашенкова, в результате неудачного наступления украинских военных все четыре бригады ВСУ понесли большие потери среди личного состава, также потеряв восемь танков.