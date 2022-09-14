Актриса Наталья Бочкарева устролась на работу в школу

После окончания режиссерских курсов кинематографиста Владимира Хотиненко вместе с другими коллегами она уже преподавала в летнем кинолагере.

Звезда сериала «Счастливы вместе» после административного штрафа некоторое время работала в МХТ им. Чехова, однако затем уволилась.

В одной из школ подмосковных Мытищ, сообщает Рамблер, недавно прошло первое собрание кинокружка, который возглавила Наталья Бочкарева.

Актриса недавно закончила режиссерские курсы кинематографиста Владимира Хотиненко. Вместе с другими коллегами она преподавала в летнем кинолагере.

В сентябре 2019 года Наталью Бочкареву задержали на одной из московских трасс. При себе у артистки нашли кокаин.

Наталью тогда отпустили под подписку о невыезде, лишили водительских прав, а затем закрыли открытое уголовное дело, назначив штраф.