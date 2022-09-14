Минобороны РФ: 150 солдат ВСУ уничтожены возле Балаклеи и Купянска
В Минобороны России сообщили о ликвидации до 150 украинских солдат путём нанесения мощного огневого поражения пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области.
Министерство обороны России уведомляет, что российские войска нанесли ракетные удары по позициям вооружённых сил Украины в населённых пунктах Двуречная, Купянск и Балаклея Харьковской области, благодаря чему было уничтожено свыше 10 единиц техники ВСУ и больше 150 человек личного состава.
Примечательно, что сегодня Владимир Зеленский лично приехал в город Изюм Харьковской области, который до недавнего времени контролировался российскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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