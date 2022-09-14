Российская авиация ликвидировала свыше 150 солдат ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские лётчики уничтожили более чем 150 украинских солдат на Николаевско-Криворожском направлении за минувшие сутки.

В среду, 14 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства рассказал о потерях Вооружённых сил Украины на Николаевско-Криворожском направлении фронта за прошедшие сутки.

Конашенков доложил, что в результате высокоточных ударов российской авиации по 24-й и 28-й отдельным механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной и 60-й отдельной пехотной бригады ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Николаевской области потери противника составили свыше ста пятидесяти единиц личного состава.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что российские лётчики также уничтожили восемь танков и двадцать четыре боевых машин украинской стороны в Николаевской области при очередной провальной попытке наступления ВСУ.