В Минобороне РФ рассказали, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила до 250 бойцов ВСУ в районах нескольких населённых пунктов в ДНР.

14 сентября генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны России заявил, что в результате высокоточных ударов российской авиации по пунктам временного базирования четырёх бригад Вооружённых сил Украины в городах Авдеевка и Северск, посёлке городского типа Никольское и сёлах Новокалиново, Новосёлка, Петровское, Времевка и Верхнекаменское за прошедшие сутки было уничтожено до 250 единиц личного состава.

Также Коншенков добавили, что служащие Вооружённых сил России при выполнении боевых задач в вышеуказанных населённых пунктах на территории Донецкой Народной Республики не только существенно сократили численность бригад противника, но и уничтожили более чем 20 единиц военной техники ВСУ, которые продолжают тщетные попытки наступления.