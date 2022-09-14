Зеленский пишет, что находится в Изюме в расположении 25-й бригады ВДВ ВСУ

Президент Украины впервые посетил территории, занятые в результате контратаки у российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в эту среду, 14 сентября, в Изюм, сообщают на Банковской.

Господин Зеленский «участвовал в церемонии поднятия украинского флага», сообщила 25-я бригада ВДВ в Facebook, опубликовав фотографии главы государства с места событий.

«Наш сине-желтый флаг уже реет над Изюмом», — сообщил украинский президент в своем Telegram-аккаунте, сообщение сопровождалось его фотографией с солдатами в этом городе.