Зеленский пишет, что находится в Изюме в расположении 25-й бригады ВДВ ВСУ
Президент Украины впервые посетил территории, занятые в результате контратаки у российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в эту среду, 14 сентября, в Изюм, сообщают на Банковской.
Господин Зеленский «участвовал в церемонии поднятия украинского флага», сообщила 25-я бригада ВДВ в Facebook, опубликовав фотографии главы государства с места событий.
«Наш сине-желтый флаг уже реет над Изюмом», — сообщил украинский президент в своем Telegram-аккаунте, сообщение сопровождалось его фотографией с солдатами в этом городе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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