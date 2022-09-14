Лукашенко в четверг вылетает в Самарканд для участия в саммите ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-16 сентября посети Узбекистан с рабочим визитом и примет участие в саммите ШОС.
С программной речью в Самарканде на Совете глав государств Шанхайской организации президент Беларуси будет выступать 16 сентября.
На полях ШОС запланирован ряд встреч на высшем уровне. Пресс-служба президента пока не указала, с кем конкретно будет встречаться президент.
Известно, что на саммите пройдет историческая встреча председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина.
Отметим, что Россия одобрила вступление Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена. В настоящее время Беларусь находится в организации в качестве наблюдателя.
Опубликовано: Тарас Медведев
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