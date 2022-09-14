Сельдь на сковороде: почему вьетнамцы жарили ее в советских общежитиях

Студенты, которым посчастливилось делить кухню с гостями из Азии, до сих пор помнят этот жуткий, одуряющий запах.

Процесс жарки покупной сельди, который сопровождался невыносимой вонью, всегда привлекал внимание советских студентов, которые жили с вьетнамцами в одном общежитии.

Зачем вьетнамцы жарили соленую рыбу? Оказывается, это для нас селедка - готовый продукт, а во Вьетнаме ее не солят. То есть, для них процесс обработки этой рыбы не завершен. А поскольку она вьетнамцам нравилась, к тому же выбор продуктов в советских гастрономах был ограничен, они и бросали сельдь на сковороду.

Дело в том, что на родине вьетнамцев очень много всякой заразы, потому мясо и рыбу они обязательно подвергают термической обработке, причем долгой по времени.

Именно этим и вызван тот факт, что, увидев в наших магазинах знакомую рыбу, вьетнамцы её покупали, вымачивали, ну а потом хорошо прожаривали.

Доказать-объяснить им, что соленую рыбу можно есть, и что соль убивает всех опасных паразитов, никому не удалось. Вьетнамцы все равно считали ее сырой!

Когда в исключительных случаях удавалось уговорить их попробовать селедку, она казалась им на вкус не соленой, а горькой. Большое количество соли для вьетнамцев было непривычным, и подавало сигналы в мозг, что это - горечь.