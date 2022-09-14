Марочко: армия Украины подвели линию фронта к границам ЛНР
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что ВСУ передвинули линию фронта к границам республики.
Днём среды офицер НМ Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что сотрудники ведомства контролируют все территории Луганщины несмотря на непрекращающиеся попытки армии Украины пробиться в регион для ведения боевых действий.
Вместе с тем Марочко признаёт, что ситуация в Луганской области действительно напряжённая, поскольку солдаты ВСУ подвели линию фронта буквально к границам республики не собираются останавливаться, готовя масштабное контрнаступление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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