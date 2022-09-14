Высокопоставленный немецкий офицер считает, что контрнаступление ВСУ захлебнется на широком фронте

Инспектор немецкой армии генерал Эберхард Цорн призывает ВСУ к осторожности в отношении контрнаступления, недостаточного, по его словам, для «отбрасывания России на широком фронте».

Украинские силы в настоящее время проводят «контратаки, которые позволяют отвоевать места или отдельные участки фронта, но они не заставят Россию отступить на широком фронте», оценивает старший офицер в еженедельнике «Фокус».

«Несмотря на то, что около 60% ее (России) сухопутных войск задействовано в войне на Украине, у ВМФ и ВВС России, еще есть незадействованные возможности», — предупреждает он.

Инспектор бундесвера, германской армии, еще раз обосновывает нежелание Берлина поставить тяжелое вооружение, которое требует Украина. Список оборудования, уже поставленного Германией, «значителен как по количеству, так и по качеству», утверждает он. Но Германия не должна, по его мнению, слишком сильно истощать свои запасы.