Зеленский посетил Изюм после вывода ВС РФ из Харьковской области
Владимир Зеленский приехал в город Изюм, расположенный недалеко от Харькова, где встретился с военыными.
Днём среды Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в город Изюм Харьковской области, сопроводив своё сообщение фотографиями из населённого пункта. Там украинский военный пообщался с солдатами, участвовавшими в контрнаступлении ВСУ на город, и провёл с ними фотосессию.
Накануне стало известно, что Министерство обороны России приняло решение о переброске ВС РФ с Харьковского направления в сторону линии фронта возле ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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