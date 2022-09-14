Зеленский посетил Изюм после вывода ВС РФ из Харьковской области

Владимир Зеленский приехал в город Изюм, расположенный недалеко от Харькова, где встретился с военыными.

Днём среды Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в город Изюм Харьковской области, сопроводив своё сообщение фотографиями из населённого пункта. Там украинский военный пообщался с солдатами, участвовавшими в контрнаступлении ВСУ на город, и провёл с ними фотосессию.

Накануне стало известно, что Министерство обороны России приняло решение о переброске ВС РФ с Харьковского направления в сторону линии фронта возле ДНР.