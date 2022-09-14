Эксперт Сивков: Парад ВС РФ в Киеве мог быть в апреле, а Генштаб не виноват в прорыве ВСУ
Щам главы Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в прорыве ВСУ нет вины Генштаба ВС РФ.
По его мнению, основная ошибка кроется в отводе войск от Киева, на которую пошли из-за политических уступок, в надежде на то, что Киев сдержит слово за толом переговоров.
«Когда мы стояли у Киева, нам ничто не мешало его взять, учитывая то, что в городе тогда всего-то была одна охранная бригада. А все боеспособные части Украины находились на востоке. Нам нужно было тогда перекрыть границу Киев — Херсон (Херсон к тому времени уже был под нашим контролем) и отрезать вообще восточную часть от поставок всего. Этого не было сделано», - сказал Сивков.
Кроме того, тактика по пробиванию укрепрайонов (которые готовились на протяжении 8 лет) также ошибочна, считает эксперт.
«Немцы при необходимости убрать линию обороны просто ее обошли через территории других стран», - предложил эксперт.
В случае с Донбассом необходимо было их окружать и уничтожать со всех сторон, отрезая тыловое обеспечение.
Эксперт уверен, что все эти ошибки не от военных: «В Генштабе все отлично понимают. Этого не было сделано по сугубо политическим соображениям». В другом развитии событий уже в апреле ВС России прошли бы парадом по Киеву, считает Сивков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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