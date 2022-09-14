Минобороны Азербайджана заявило о непричастности к обстрелу машины ФСБ РФ

В Минобороны Азербайджана утверждают, что войска страны не имеют отношения к обстрелу средства передвижения ФСБ в регионе.

В среду днём Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в котором осудило Минобороны Армении, ранее сообщившее, что азербайджанские войска обстреляли машину агентов Федеральной службы безопасности России в ночь на 13 сентября. По данным Минобороны Азербайджана, эта информация не соответствует действительности.

В тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с 13 сентября вооружённые силы Армении потеряли 105 человек убитыми из-за конфликта на границе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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