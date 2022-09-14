Минобороны Азербайджана заявило о непричастности к обстрелу машины ФСБ РФ
В Минобороны Азербайджана утверждают, что войска страны не имеют отношения к обстрелу средства передвижения ФСБ в регионе.
В среду днём Министерство обороны Азербайджана опубликовало пресс-релиз, в котором осудило Минобороны Армении, ранее сообщившее, что азербайджанские войска обстреляли машину агентов Федеральной службы безопасности России в ночь на 13 сентября. По данным Минобороны Азербайджана, эта информация не соответствует действительности.
В тот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с 13 сентября вооружённые силы Армении потеряли 105 человек убитыми из-за конфликта на границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
Украинский журналист Пономаренко заявил о потерях ВСУ в боле 10 000 в результате «контрнаступу»
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе