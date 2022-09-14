Зеленский опубликовал фото солдата ВСУ с символикой подразделения СС
Владимир Зеленский показал совместную фотографию с украинским военным, на экипировке которого была замечена символика немецких нацистов.
14 сентября Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, откуда недавно вышли российские войска, после чего населённый пункт перешёл под контроль вооружённых сил Украины. Там же Зеленский провёл фотосессию с солдатами ВСУ, участвовавших в захвате Изюма.
На одной из фотографии видно, как Владимир Зеленский стоит рядом с украинским бойцом, на экипировке которого присутствует символ дивизии SS "Мёртвая голова".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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