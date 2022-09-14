Украинский журналист Пономаренко заявил о потерях ВСУ в боле 10 000 в результате «контрнаступу»

Илья Пономаренко написал сегодня, что потери украинских военных в результате контрнаступления ВСУ составили более чем 10 тысяч убитыми.

«Печальная сторона того, что происходит сейчас, заключается в том, что более 10 000 украинских солдат должны были погибнуть, чтобы доказать, что перестали наконец колебаться и направить массированную оборонную помощь, чтобы положить конец этой войне», - написал он на своей странице в ФБ.

Ранее сообщалось, что на юге ВСУ потеряли около 3,5 тысяч человек, а на Харьковском направлении более 4 тысяч убитыми.

Эксперты отмечают, что число раненых превышает цифру невозвратных потерь в три четыре раза. Тем самым вместе с пленными, можно смело говорить о цифре потерь в 40-50 тысяч человек, что практически составляет пятую часть личного состава армии Украины по штату до 24 февраля.