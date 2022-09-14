Стремоусов подтвердил информацию о росте числа пленных бойцов ВСУ на херсонском направлении

Зам главы ВГА Херсонщины Кирилл Стремоусов подтвердил значительное увеличение числа украинских военнопленных после «контрнаступу».

По словам чиновника, на херсонском направлении число военнопленных постоянно возрастает.

«Количество военнопленных постоянно увеличивается, более того, мы вытаскиваем их с поля боя и, честно говоря, относимся к ним по-человечески. Мы даем им шанс выжить», - отметил Стемоусов в эфире Первого.

Ранее украинские СМИ сообщили, что количество невосполнимых потерь за время контрнаступления ВСУ выросло до 10 000 человек.

Считается, что общие потери в результате этого маневра украинских военных уже достигают 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.