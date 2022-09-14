Стоит ли применять йод на огороде: мифы и реальные факты

Прежде чем "накормить" растения на участке йодом, надо хорошенько разобраться: насколько он вообще нужен и какую концентрацию использовать.

Советов по поводу применения йода на огороде в сети очень много. Но не все задумываются о реальном результате таких экспериментов.

Нет каких-то научных обоснований о необходимости внесения йода в почву для подкормки растений. Не существует точных рекомендаций относительно дозировки и способов обработки.

Йод конечно полезен, и сами растения его накапливают, также он присутствует в почве в достаточном количестве. Поэтому бездумное добавление этого элемента способно нанести вред.

Употребить йод растения могут лишь в виде раствора йодида. Спиртовая форма не усваивается.

Проникнув в землю, йод вступает в реакцию с органическими веществами, нарушая естественную микрофлору.

Йод из аптеки - это 5% раствор, для обработки ран с целью обеззараживания нужна именно такая концентрация. Меньшая не будет действовать на патогенные микроорганизмы.

В ходе экспериментальных исследований было установлено: эффективной является только концентрация - ведро воды плюс стакан йода (уж никак не чайная ложка!).

Как переживет такую добавку растение? При этом пострадать может и теплица из поликарбоната.

Если все-таки есть желание приготовить йодную подкормку, следует использовать раствор люголя. В 100 г вещества присутствуют 1 г йода и 2 г калия йодида.

Последний наиболее подходит для растений, калий йодид они смогут усвоить. Раствор готовится так: на ведро воды берется чайная ложка люголя.