Стоит ли применять йод на огороде: мифы и реальные факты
Прежде чем "накормить" растения на участке йодом, надо хорошенько разобраться: насколько он вообще нужен и какую концентрацию использовать.
Советов по поводу применения йода на огороде в сети очень много. Но не все задумываются о реальном результате таких экспериментов.
Нет каких-то научных обоснований о необходимости внесения йода в почву для подкормки растений. Не существует точных рекомендаций относительно дозировки и способов обработки.
Йод конечно полезен, и сами растения его накапливают, также он присутствует в почве в достаточном количестве. Поэтому бездумное добавление этого элемента способно нанести вред.
Употребить йод растения могут лишь в виде раствора йодида. Спиртовая форма не усваивается.
Проникнув в землю, йод вступает в реакцию с органическими веществами, нарушая естественную микрофлору.
Йод из аптеки - это 5% раствор, для обработки ран с целью обеззараживания нужна именно такая концентрация. Меньшая не будет действовать на патогенные микроорганизмы.
В ходе экспериментальных исследований было установлено: эффективной является только концентрация - ведро воды плюс стакан йода (уж никак не чайная ложка!).
Как переживет такую добавку растение? При этом пострадать может и теплица из поликарбоната.
Если все-таки есть желание приготовить йодную подкормку, следует использовать раствор люголя. В 100 г вещества присутствуют 1 г йода и 2 г калия йодида.
Последний наиболее подходит для растений, калий йодид они смогут усвоить. Раствор готовится так: на ведро воды берется чайная ложка люголя.
Опубликовано: Храмова Оксана
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