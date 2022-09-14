В Энергодаре задержан наводчик ВСУ из числа работников Запорожской АЭС
Российские правоохранители задержали украинца, который работал на ЗАЭС и помогал армии Украины обстреливать город.
Вечером 14 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что сотрудники полиции РФ произвели задержание украинца, который был корректировщиком и наводчиком ударов ВСУ по территории города Энергодар и всей Запорожской области.
Позднее журналисты выяснили, что задержанный сам является работником Запорожской атомной электростанции и наводил удары вооружённых сил Украины в том числе и по критической инфраструктуре ядерного объекта. Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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