В Энергодаре задержан наводчик ВСУ из числа работников Запорожской АЭС

Российские правоохранители задержали украинца, который работал на ЗАЭС и помогал армии Украины обстреливать город.

Вечером 14 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что сотрудники полиции РФ произвели задержание украинца, который был корректировщиком и наводчиком ударов ВСУ по территории города Энергодар и всей Запорожской области.

Позднее журналисты выяснили, что задержанный сам является работником Запорожской атомной электростанции и наводил удары вооружённых сил Украины в том числе и по критической инфраструктуре ядерного объекта. Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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