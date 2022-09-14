Группа солдат ВСУ уничтожена при попытке разведки боем в Запорожье

Российские военные попытались произвести разведку боем в Запорожской области, однако потерпели поражение и отступили.

Представитель временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов утверждает, что 14 сентября группа солдат вооружённых сил Украины предприняла попытку разведки боем, попытавшись вторгнуться на подконтрольные армии России территории Запорожской области. По данным Рогова, попытка оказалась неудачной: часть группы солдат ВСУ была уничтожена, другая часть отступила.

Вместе с тем Владимир Рогов подчёркивает, что на линии разграничения в Запорожье скапливается большое количество украинской ударной техники, что говорит о скором масштабном наступлении противника на регион.