Шольц прокомментировал свой разговор с Путиным: нет понимания, но надо вести диалог

Бундесканцлер Олаф Шольц не видит изменений в отношении к ситуации на Украине со стороны президента России Владимира Путина.

«К сожалению, я не могу сказать вам, что там выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой», — сказал Шольц в среду в Берлине, комментируя свой 90-минутный телефонный разговор с Путиным: «Также не было никаких признаков того, что появляются новые взгляды».

Шольц подчеркнул, что по-прежнему считает верным попытки разговаривать друг с другом и объяснять Путину свой взгляд на вещи.

«Потому что я твердо убежден, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы в регионе был шанс на мир. И каждый день я понимаю, что это единственная перспектива», - отметил канцлер.

Во вторник Шольц позвонил Путину впервые за три с половиной месяца. В 90-минутном разговоре Шольц настоял на том, чтобы как можно скорее было найдено дипломатическое решение для окончания войны на Украине, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, передал слова канцлера официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

«Дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах», предупредил Шольц Путина.

Разговор также касался ситуации на Запорожской АЭС. Шольц подчеркнул необходимость обеспечения безопасности атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск. Хебестрейт отметил, что Шольц также призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно применять меры, рекомендованные в отчете Международного агентства по атомной энергии.

Канцлер также призвала президента России обращаться с военнопленными в соответствии с требованиями международного права и обеспечить беспрепятственный доступ для Красного Креста, сообщила Хебестрайт.