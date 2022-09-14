Кобахидзе: предложение референдума о войне Грузии с РФ было сарказмом

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что его предложение провести референдум об открытии второго фронта против России были шуткой.

В ночь на 15 сентября телеканал "Рустави-2" опубликовал репортаж с председателем партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, который публично заявил, что его вчерашние слова о предложении провести референдум по поводу открытия второго фронта против России на территории Грузии были сарказмом.

По словам Кобахидзе, местная власть и без голосований знает, что грузины не желают участвовать в войне с Россией и ценят мир, который царит в их стране.