Германия рассматривает вопрос национализации энергетического гиганта Uniper

Германия обдумывает национализацию Uniper, поскольку коммунальная компания сталкивается с растущими финансовыми потерями, связанными с резким ростом цен на газ.

Правительство рассматривает возможность увеличения капитала Uniper, что приведет к значительному мажоритарному участию.

Есть возможность увеличения доли правительства в Uniper за пределы 30%, которые оно приобрело в рамках пакета мер по спасению компании в июле.

Акции Uniper, котирующиеся во Франкфурте, упали на 20% во время сессии в среду, прежде чем сократить падение до 15%.

Uniper потеряла 12,4 млрд евро в первой половине 2022 года, поскольку цены на газ резко выросли после того, как Россия сократила поставки в Европу.

В сообщении Uniper говорится, что с момента подписания стабилизационного соглашения энергетический кризис в Европе еще больше обострился, поскольку в настоящее время поставки российского газа по «Северному потоку-1» не осуществляются, а цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны.

Трубопровод «Северный поток-1» проходит по дну Балтийского моря на северо-восток Германии.

Правительство Германии вело переговоры о новом пакете акций с основным акционером Uniper, финской энергетической компанией Fortum. По словам Uniper, решение еще не принято.