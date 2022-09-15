Ходаренок прокомментировал факты мародерства ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт считает, что украинские боевики получили указание грабить мирное население и ведут себя, как фашисты.
В Сети большое количество видеороликов о том, как «освободители» из ВСУ откровенно мародерствуют в занятых н.п..
«Помните в самом начале СВО российскую армию обвиняли в воровстве стиральных машинок?
Почти сразу тогда же стало известно, что бытовую технику из домов и магазинов крадут украинские военные.
Сейчас история получила продолжение — на некоторых территориях ВСУшники крадут технику, которую малоимущим людям доставляли российские организации, добровольцы и фонды», — подчеркнул Ходаренок.
По мнению экспертов эти военные преступления ВСУ служат актом запугивания мирного населения на подконтрольных России терриориях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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