Военный эксперт считает, что украинские боевики получили указание грабить мирное население и ведут себя, как фашисты.

В Сети большое количество видеороликов о том, как «освободители» из ВСУ откровенно мародерствуют в занятых н.п..

«Помните в самом начале СВО российскую армию обвиняли в воровстве стиральных машинок?

Почти сразу тогда же стало известно, что бытовую технику из домов и магазинов крадут украинские военные.

Сейчас история получила продолжение — на некоторых территориях ВСУшники крадут технику, которую малоимущим людям доставляли российские организации, добровольцы и фонды», — подчеркнул Ходаренок.

По мнению экспертов эти военные преступления ВСУ служат актом запугивания мирного населения на подконтрольных России терриориях.