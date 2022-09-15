Эксперты рассказали, как сохранить помидоры свежими до Нового года

Для этого нужно выбирать поздние и лежкие сорта томатов, которые выращены в открытом грунте.

Сохранить томаты свежими на 2-3 недели - не проблема. А можно ли продлить их «молодость» на месяцы - вплоть до Нового года? Оказывается - да.

Опытные дачники разработали такие методики экспериментальным путем. Но при этом отмечают, что на долгую закладку годятся не все томаты, а только специально выведенные лежкие сорта («новогодний», «лежкий», «рождественский», «зимнее чудо»).

Кроме того, плоды должны быть выращены в открытом грунте. Снимать их с кустов надо до того, как ночная температура опустится ниже +8 °C. И желательно днем. когда нет росы.

Выбирать томаты без признаков болезней и повреждений кожицы, которые достигли молочной спелости ( зеленые томаты, которые выросли до размеров, присущих сорту).

Срывать вместе с плодоножкой, каждый плод обтереть ватой, смоченной в водке или спирте. В холодильнике в отделении для овощей уложить послойно плодоножками вверх, каждый слой переложить бумагой (или завернуть в нее каждый плод).

В погребе либо подвале томаты укладывают, как и для хранения в холодильнике - в деревянные либо пластиковые ящики. Слоев должно быть не больше трех, бумагу можно заменить сухими древесными опилками. Раз в 7-10 дней необходимо проверять томаты и убирать подпорченные.

Еще один способ хранения - в стеклянных банках. Для этого томаты надо протереть водкой или спиртом, на дно стерилизованных банок насыпать по 2 ст.л. горчичного порошка, заложить в них плоды. Каждый слой пересыпать небольшим количеством горчицы.

Сверху высыпать 1 ст.л. горчичного порошка и закатать металлическими крышками. В среднем на 3-литровую банку уходит около 5-6 ст.л. горчицы. Банки с помидорами надо хранить в темном прохладном месте.