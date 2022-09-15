Лукашенко прилетел в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите ШОС.

В четверг днём, 15 сентября 2022 года, самолёт президента Республики Беларусь Александра Лукашенко приземлился в Узбекистане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об это сообщает пресс-служба белорусского президента.

Отмечается, что в ходе саммите Лукашенко совместно с лидерами стран-участниц ШОС обсудит не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и проведёт двусторонние встречи с зарубежными коллегами, где рассмотрит варианты наращивания сотрудничества по различным направлениям.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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