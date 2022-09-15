Лукашенко прилетел в Узбекистан для участия в саммите ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите ШОС.
В четверг днём, 15 сентября 2022 года, самолёт президента Республики Беларусь Александра Лукашенко приземлился в Узбекистане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об это сообщает пресс-служба белорусского президента.
Отмечается, что в ходе саммите Лукашенко совместно с лидерами стран-участниц ШОС обсудит не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и проведёт двусторонние встречи с зарубежными коллегами, где рассмотрит варианты наращивания сотрудничества по различным направлениям.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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