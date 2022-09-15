Die Welt: канцлер Германии Олаф Шольц вывел из себя США заявлением об Украине

Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщило, что заявление Олафа Шольца об отказе поставлять в Украину некоторые виды вооружения и тяжелой техники, буквально вывело из себя США.

В США считают, что такой отказ в данной ситуации неуместный и нелогичный, особенно, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление. Тем не менее, Олаф Шольц отметил, что не будет поставлять Украине тяжелое вооружение до тех пор, пока это не сделают США.

В Вашингтоне понимают, что они попали в собственную ловушку. С одной стороны, президент США Джо Байден лишается решительного курса на поддержку Украины союзников, с другой — никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию.

Таким образом, Вашингтон фактически ставит под сомнение не только фундаментальную лояльность официального Берлина по отношению к политике поддержку Украины, но и лично Олафа Шольца. Проблема в том, что Шольц, в отличии от других представителей власти ЕС, не «назначенец», а реально избранный канцлер, поэтому убрать его с политической арены не так просто, как в случае с другими.

Германия дает попятную и фактически прямо заявляет, что согласилась поставлять вооружение Украине под давлением США, особенно тяжелое. Теперь, когда от американской стороны пошли задержки в поставкой, немцам тоже не зачем поставлять танки и другое оружие ВСУ.