Александр Вучич спрогнозировал самую тяжелую зиму в Европе со времен 1945 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Европы ждет «самая тяжелая зима с 1945 года». Он отметил, что причиной тому стал энергетический кризис, который продлится долгое время.

Ранее президент Сербии уже говорил, что в европейском регионе будет самая настоящая «полярная зима», если Европейский союз не сможет договориться с Россией о поставках газа, а также пересмотреть свою политику по введению «потолка цен».

При этом введения ограничений цен на российский энергоресурсы так и не было согласовано.

Сегодня, 15 сентября 2022 года, Александр Вучич заявил, что с наступлением холодов и до конца марта 2023 года, Европу (в том числе и Сербию) ждет самое тяжелое время с окончания Второй Мировой войны.

Президент Сербии подчеркнул, что запасы газа, которыми сегодня располагает страна, достаточны для обеспечения людей и экономики лишь на два месяца. Другими словами, газовые хранилища Сербии опустеют еще до наступления холодов, а что будет дальше пока неизвестно.

Александр Вучич ранее спрогнозировал мировой продовольственный кризис. По его словам, «борьба за продукты питания последует сразу за энергетическим кризисом, который окутает не только Европу, но и весь мир».

Мировые аналитики только подтверждают слова сербского лидера.