Bloomberg: Европа признала победу России в энергетической войне
Еврокомиссар по энергетики Кадри Симсон рассказала Bloomberg, что меры Европейской комиссии для победы над Россией в энергетической войне не помогают и не работают.
Кадри Симсон отметила, что Европейский союз может одержать победу только в случае, если сможет договориться о поставках энергоресурсов из России. Никакие меры Европейской комиссии для решения этого вопроса не помогут и, сегодня это показывает практика.
Еврокомиссар считает, что ЕС делает все для того, чтобы быть готовым к прекращению поставок энергоресурсов из России. При этом, очевидно, что запасов газа не хватит, чтобы пережить наступающую зиму, а никаких альтернативных поставщиков, которые могут предоставить аналогичный объем, нет.
Диверсифицирование поставок газа — единственное, что спасает ЕС сегодня. Именно благодаря им объемов газа в подземных хранилищах «пока хватает». При этом правительства ЕС не торопятся заключать соглашения с ЕК по «потолку цен» и другим радикальным мерам, так как опасаются полного прекращения российских поставок.
Симсон добавила, что ранее предоставленные предложения Европейской комиссии по преодолению энергетического кризиса, в частности снижения потребления электричества в странах ЕС минимум на 5%, не спасают в общей картине происходящего.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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