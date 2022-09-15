Рамзан Кадыров призвал регионы России провести «самомобилизацию»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что каждый субъект Российской Федерации сегодня должен доказать свою готовность помочь российскому государству.

Кадыров считает, что регионы России самостоятельно могут быть инициаторами «самомобилизации». Он подчеркнул, что Россия — это федеративное государство, где регионы самостоятельно могут реализовывать собственные инициативы.

По мнению главы Чечни, одной из таких инициатив сегодня должна стать «самомобилизация». Он призвал не ждать объявление Кремлем военного положения, или напротив, отсиживаться в ожидании окончания специальной военной операции в Украине.

Кадыров призвал глав каждого из регионов России доказать свою готовность помочь российскому государству. По его словам, для этого необходимо предпринимать конкретные действия, которые помогут российским военным в проведении СВО в Украине.

Он выразил уверенность, что каждый из руководителей регионов России способен обучить и укомплектовать минимум тысячу добровольцев, которые отправятся на выполнение задач по специальной военной операции. По мнению Кадырова, тысяча человек — небольшое число военных для любого региона, однако они в масштабах страны дадут контингент в 85 тысяч добровольцев.