Российские военные ликвидировали 500 бойцов ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие ликвидировали до 500 бойцов ВСУ в Николаевских и Херсонских областях в ходе СВО на Украине.

В четверг, 15 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в докладе в рамках утреннего брифинга оборонного ведомства сообщил, что российская армия нанесла массированный удар по огневым позициям украинских 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 28-й отдельной механизированной бригад имени рыцарей Зимнего похода в районе посёлка Красное Знамя и села Новогригоровка в Николаевской области, а также 46-й отдельной аэромобильной бригады в сёл Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области.

Конашенков добавил, что в результате высокоточных ударов российских военнослужащих по вражеским позициям трёх украинских бригад в вышеуказанных населённых пунктах Николаевской и Херсонских областей потери личного состава Вооружённых сил Украины составило до 500 человек, также были уничтожены 40 единиц вооружения противника в ходе специальной военной операции.