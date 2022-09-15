Андрей Григорьев-Апполонов оценил музыку «Ласкового мая» по минимальной шкале

Солист «Иванушки International» считает, что группа стала популярной благодаря историям про про детдомовцев, которые сумели выйти на большую сцену.

Появление группы "Ласковый май" стало ярким событием на постсоветском пространстве. Поклонников было миллионы, да и сегодня армия фанатов коллектива велика.

А вот многие коллеги не очень высоко оценили творчество коллектива. К примеру, певица Лайма Вайкуле не однажды говорила, что песни этой группы - "для д..раков".

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Юрия Шатунова "такой же бездарностью, как и Бузова". Невысокого мнения о коллективе и композитор Юрий Лоза.

Отрицательно относится к музыке "Ласкового мая" также "рыжий Иванушка", Андрей Григорьев-Апполонов. В одном из своих интервью он заявил, что творчество этого коллектива ему никогда не нравилось. И песни группы он не слушал ни в детстве, ни в юности.

Мало того - 52-летний музыкант считает, что "Ласковый май" стал популярным потому, что в конце восьмидесятых, когда он появился, особого выбора у зрителей не было. По его мнению, поклонников также тронуло то, что участники группы - дети и подростки из детского дома.

"Жалостливые истории про сироток и стали причиной народной любви!" - заявил Андрей. И добавил, что "Ласковый май" исполнял "г...лимую попсу", а лично ему нравилась музыка высокого качества.

С таким утверждением согласились не все фанаты "Ласкового мая". Некоторые вообще заявили, что и "Иванушкам" далеко до идеала, и их творчество шедевральным никак не назовешь.