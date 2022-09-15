Лазарь Казанович и предательство советской идеи в 1991 году

Начало трудных «девяностых» помнят многие россияне. Произошло огромное количество изменений в политике, Советский Союз окончательно распался, а экономика встала на рельсы свободного рынка.

В 1991 года Лазарю Казановичу было 97 лет. Он хорошо помнил послевоенные события и строительство сталинского Советского союза. В интервью того года он заявил, что СССР — великая держава, которая только по мнению первого президента Михаила Горбачева принесла стране больше вреда, чем пользы. За ним последователи Ельцин и Собчак, которые предали идеалы коммунистической партии.

Казанович обратил внимание, что во многих уже пост-советских республиках, например, в Украине, поднимается волна национализма, который не приведет ни к чему хорошему. Он выразил несогласие с людьми, которые называли СССР «тюрьмой народов», так как был уверен, что множество национальностей могут жить дружно на одной территории.

Более того, Лазарь Казанович считает, что 70 лет существования Советского союза — очень маленький срок для реализации идей коммунистической партии, а также строительства социалистического строя.

При этом Казанович отказывался считать эти идеи несостоятельными. Сегодня сложно сказать, был ли прав советский политических деятель, однако его достижения меняться и по сей день. Многие историки склонны считать, что Лазарь Казанович чуть ли не единственный живой политик 1990-х годов, который прошел три этапа становления СССР и никогда не ошибался в своих предсказаниях.