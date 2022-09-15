Чеченка Сажи Умалатова, которая открыто выступала против Горбачева и Зюганова

Сажи Умалатова запомнилась многим советским и постсоветским гражданам. Будучи чеченской женщиной, она открыто говорила с трибуны о несогласии с Михаилом Горбачевым и Геннадием Зюгановым.

Сажи Умалатова, одна из немногих чеченок, которая открыто выступала за сохранение Советского союза, а также отчаянно боролась за сохранение этой великой державы. Она говорила не только за себя, но и за большинство советских граждан.

Еще в конце 1980-х годов она предрекала, что от развала Советского союза не выиграет никто и, только к настоящему времени это стало очевидно. При этом Сажи Умалатова прошла путь от простого сварщика, где работала наравне с мужчинами, до большого политика самостоятельно.

Сажи Умалатова воспринимала политику Михаил Горбачева как личную трагедию. В декабре 1990-х года она единственная из всех депутатов выступила с критикой первого и последнего президента СССР и призвала проголосовать за его отставку.

Чеченка заявила, что Горбачев сделал все, на что был способен, однако и дальше продолжает разваливать страну. Она призвала его лично уйти в отставку. Дальше — больше. Сажи Умалатова открыто усомнилась в Борисе Ельцине, который продолжал развал страны (уже России).

Она считала, что и Геннадий Зюганов только играет роль патриота, при этом не скрывает свою алчность. Сажи Умалатова обращала внимание, как он любое мероприятие поворачивает таким образом, чтобы были видны его заслуги.

Сегодня Сажи Умалатова отошла от политики, однако в настоящее время является лидером Партии мира и единства. На публике она выступает редко, живет в Москве. У нее с мужем есть дочь, которая получила образование юриста. Сажи Умалатова поддерживает линию президента России Владимира Путина.